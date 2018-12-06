Болтон ожидает «серьезного воздействия на политическую структуру» Китая

Белый дом рассказал, что те экономические изменения, которых они ждут от Китая в ходе переговорного процесса, повлекут за собой и политические изменения.

При этом Вашингтон отмечает, что это не является целью США, передает ТАСС со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

После вопроса журналистов долгосрочных взаимодействиях США и Китая Болтон заявил, что ожидает в результате переговоров экономических изменений в течение 90 дней, которые откроют китайскую торговую систему.

По словам Болтона, эти изменения могут «иметь серьезное воздействие на их политическую структуру».

Эксперты считают, что торговая война между США и Китаем привела обе страны на край финансовой пропасти. Также специалисты обращают внимание на то, что Китай оказался не готов к полномасштабному противостоянию и уступил Америке, однако отмечают, что президент США Дональд Трамп вряд ли сможет «поддерживать такой напор» и за ним остался лишь «первый раунд».