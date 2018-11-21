Захарова заподозрила у киевского режима «новую форму извращения»

Главе военно-морских сил Украины Игорю Воронченко лучше следовало бы уйти в отставку, чем предлагать сесть в российскую тюрьму вместо задержанных после провокации в районе Керченского пролива украинских моряков.

«Сначала отправил своих подчиненных выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех», – написала Захарова в Facebook. В этой связи представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что «отставки будет достаточно».

«Если только это не новая форма извращения киевского режима – капитуляция в мирное время», – добавила Захарова.

Ранее в четверг глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявлял, что предложение Воронченко обменять себя на задержанных Россией украинских военнослужащих, выглядит как показуха и желание отсидеться в российской тюрьме.

До этого Воронченко уже обещал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские суда на родину, а также собрался убедить Турцию закрыть России проход через пролив Босфор из Черного в Средиземное море.

Вице-адмирал Петр Святашов назвал Воронченко «абсолютно безграмотным человеком» и танкистом в морской форме.