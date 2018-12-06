В ОП отреагировали на предложение главы ВМС Украины обменять себя на задержанных моряков

Предложение командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко обменять себя на задержанных Россией украинских военнослужащих, выглядит как показуха и желание отсидеться в российской тюрьме, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«Эта показуха, которую устраивает так называемый командующий Военно-морскими силами Украины, по Фрейду очень ярко показывает, что Воронченко сам понимает, что роль его в этой всей истории сводится к абсолютному нулю. Потому что если в такой период, когда в стране объявлено военное положение, когда, по их словам, ожидается серьезная агрессия, командующий спокойно может пойти вместо рядовых моряков в тюрьму, это значит, что его самооценка находится ниже плинтуса», – сказал Иоффе.

По его мнению, Воронченко понимает, что дела на Украине для нынешней власти кончатся плохо, поэтому для себя выбрал лучших выход, передает РИА «Новости».

«Воронченко, видимо, предчувствуя предстоящую завороху внутри страны, решил спокойно посидеть в российской тюрьме, отсидеться там, посмотреть, чем это все кончится, а потом выставить себя героем», – подчеркнул Иоффе.

Ранее Воронченко заявил, что готов обменять самого себя на 24 задержанных украинских военнослужащих и сесть в тюрьму в России.

Ранее вице-адмирал Петр Святашов, комментируя высказывания командующего ВМС Украины Игоря Воронченко о закрытии для России пролива Босфор и о возвращении Украине кораблей-нарушителей, назвал его «абсолютно безграмотным человеком» и танкистом в морской форме.