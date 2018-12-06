Саудовский министр ответил на вопрос о разрешении Трампа на сокращение добычи нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, комментируя вопрос о реакции Вашингтона на сокращение Эр-Риядом добычи нефти, заявил, что ему не нужно для этого ничье разрешение.

«Мне не нужно разрешение ни от какого иностранного государства на сокращение добычи», – ответил аль-Фалих на вопрос о том, есть ли у Саудовской Аравии разрешение от президента США Дональда Трампа на сокращение добычи нефти, передает РИА «Новости».

По его словам, Саудовская Аравия считает, что ни для одного участника ОПЕК+ не должно быть исключения из сокращения добычи нефти. «По моему личному убеждению, нет. Но мы выслушаем всех, чтобы достичь консенсуса по данному вопросу», – ответил министр на вопрос, будут ли страны ОПЕК+ рассматривать исключения для кого-либо из сокращения добычи.

В среду мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам соглашения вернуться к параметрам заключенной в 2016 году сделки, сократив добычу на 1 млн баррелей в сутки от октября 2018 года.