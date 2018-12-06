Медведев заявил о намерении России кормить всю планету

Россия развивает сельское хозяйство и будет стараться «кормить всю планету», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Во время итогового интервью российским телеканалам Медведев напомнил, что сельское хозяйство в России в 1990-е годы называли «черной дырой» и опасались инвестировать в него деньги.

«Сейчас оно кормит всю нашу страну, мы решили основные позиции по продовольственной безопасности, и мы поставляем зерно и другие виды товаров на мировые рынки. Нашей стране небом предназначено кормить всю планету, и мы будем стараться это делать», – сказал Медведев.

Он отметил, что то же касается и других отраслей промышленности.

Ранее в интервью Медведев заявлял, что уходящий год стал вполне позитивным для российской экономики.