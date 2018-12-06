Стали известны подробности смертельного ДТП со скорой на Кубани

Столкнувшийся с машиной скорой помощи на Кубани мужчина не имел водительских прав; по предварительным данным, он выехал на встречку, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полиция установила личности водителя легкового автомобиля и двух его пассажиров – ими оказалась 22-летняя местная жительница, которая погибла на месте аварии, и подросток – его госпитализировали с травмами разной степени тяжести, передает РИА «Новости».

За рулем находился «18-летний местный житель, не имеющий права управления автотранспортными средствами». По предварительным данным, он «не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение».

В данный момент на месте продолжают работать следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС. Устанавливаются личности погибших, а также причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, утром в Краснодарском крае произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи; сообщалось о шести погибших, в том числе двух детях.