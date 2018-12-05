Вынесен приговор автору идеи о подготовке теракта в Казанском соборе

Смольнинский районный суд Петербурга признал Фируза Калавурова виновным по делу о подготовке теракта в Казанском соборе, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Следствие установило, что именно Калавурову принадлежала идея теракта.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима», – цитирует ТАСС сообщение объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Суд установил, что именно Калавурову принадлежала идея взрыва в соборе, он знал о подготовке теракта, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Напомним, гражданин Таджикистана Фируз Калавуров стал одним из пяти участников террористической ячейки, задержанных в декабре 2017 года в Петербурге за подготовку теракта в Казанском соборе.

По данным следствия, злоумышленники планировали совершить резонансные террористические акты путем самоподрыва в Казанском соборе террориста-смертника, а также убийства граждан и подрывы самодельных взрывных устройств в местах массового пребывания людей. Калавуров хранил у себя тротил, пригодный для производства взрывных устройств.

В августе суд приговорил Евгения Ефимова, признавшего вину в подготовке теракта в Казанском соборе, в колонию строгого режима на пять лет. В последнем слове Ефимов извинился перед государством и жителями Петербурга.

В июне по делу о подготовке теракта в Казанском соборе был осужден еще один фигурант дела Шамиль Омаргаджиев.