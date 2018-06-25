Приговорен фигурант дела о подготовке теракта в Казанском соборе

Один из фигурантов дела о подготовке теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге Шамиль Омаргаджиев признан виновным в незаконном хранении оружия и несообщении о преступлении и приговорен к 2,5 годам колонии общего режима.

«Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Шамиля Омаргаджиева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 («Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия»), ст. 205.6 («Несообщение о преступлении») УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима со штрафом в 50 тыс. рублей», – передает ТАСС сообщение объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

В ходе судебного заседания установлено, что в середине декабря 2017 года Омаргаджиев во ходе обыска был ознакомлен с постановлением о производстве обыска по делу Евгения Ефимова об изготовлении взрывчатки для совершения теракта в Казанском соборе. Омаргаджиев заявил тогда, что Ефимова он знает, но не сообщил о том, что тот готовит теракт.

По данным следствия, Ефимов неоднократно обсуждал со знакомыми идею террористической атаки. Так, в ноябре 2017 года Ефимов получил от неустановленного лица одобрение идеи совершить атаку на Казанский собор, о чем рассказал Омаргаджиеву, но тот решил не сообщать об этом в правоохранительные органы.

По словам Омаргаджиева, найденные в его квартире автомат с патронами он якобы нашел, хотел сдать, но забыл.

Напомним, 15 декабря 2017 года ФСБ пресекла в Петербурге деятельность сторонников запрещенной в России ИГ*, планировавших устроить теракт несколькими днями ранее. Позже стало известно, что содействовало этому ЦРУ.

Позднее стало известно, что Евгений Ефимов признался в изготовлении взрывчатки для подрыва Казанского собора, а Антон Кобец помогал ему в разведке местности. Об их аресте сообщалось 16 декабря.

Жительница Петербурга Оксана Ефимова рассказала, как ее 18-летний сын Евгений Ефимов, задержанный за подготовку теракта в Казанском соборе, превратился в сторонника запрещенного в России ИГ и о том, как она пыталась спасти его от влияния террористов.