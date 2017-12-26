Мать арестованного петербуржца рассказала о превращении сына в сторонника ИГ

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27 декабря, среда  |  Последнее обновление — 03:34  |  vz.ru
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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Украина готовит еще один нацистский законопроект

Политики из киевской «партии войны» мечтают отомстить каждому, кто «радостно встречал российских захватчиков»Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Новый способ наказания тех, кто недостаточно сильно любит Украину, обсуждается в Киеве. Предлагаемый к рассмотрению законопроект «О коллаборационизме» детально расписывает, каким образом будут находить и наказывать тех, кто «помогал России». Инициатива вышла настолько сюрреалистичной, что против нее возражают даже на Украине. Подробности...
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Телеканалу ТНТ посоветовали не портить карму

В одном из эпизодов сериала «Улицы» фигурирует коробка со статуэткой, вызвавшей возмущение среди калмыцких буддистовФото: ТНТ
«Есть кармические законы. Так или иначе люди отвечают за свои действия и высказывания», – сказал газете ВЗГЛЯД санжай-лама Андрей Бальжиров. Буддистское духовенство, в отличие от светских чиновников Калмыкии, пока не намерено искать в суде управу на телеканал ТНТ, позволивший себе очередную скандальную шутку. Но прецеденты защиты чувств буддистов в российском суде уже есть. Подробности...
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Израиль угрожает новым успехам сирийской армии

Сирийская армия замкнула кольцо вокруг оплота террористов к юго-западу от ДамаскаФото: Ammar Safarjalani/ZUMA/ТАСС
Стратегические маневры сирийской армии значительно осложняет Израиль, демонстрирующий болезненную реакцию при появлении любых шиитов у Голанских высот. Даже соседство с откровенными террористами устраивает Тель-Авив гораздо больше. Между тем САА постепенно продвигаются вглубь Идлиба, что может спровоцировать еще и проамериканскую коалицию. Подробности...
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

В произошедшем разбираются спасатели и следователиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой. Подробности...
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Можно ли считать равноценным обмен пленными в Донбассе

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Последние новости из Донецка: Захарченко помиловал троих пленных, которые завтра участвуют в обмене. Кого-то это может привести в недоумение, но только не меня. В этом тексте я расскажу почему. Подробности...
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Наличие в ДНР идейных украинцев – это проблема русских

Александр Жучковский, ополченец
По Сети разошлось видео с беседой директора донецкого лицея Григория Штейна с учениками. Говорят, что фигурант сотрудничает с украинскими спецслужбами. Этот эпизод со Штейном – далеко не исключительный. Подробности...
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Грудинин тянет на Бориса Николаевича куда лучше Навального

Ольга Туханина, публицист
Грудинин напомнил продюсеров, которые соберут сценаристов и говорят: «Короче, есть чумовое предложение. Снять комедию. По качеству как «Тутси», с бюджетом как у арт-хауса, но со сборами как у «Титаника». Основное, как видите, я придумал, осталось обсудить детали». Подробности...
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          Мать арестованного петербуржца рассказала о превращении сына в сторонника ИГ

          26 декабря 2017, 22:01

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Жительница Петербурга Оксана Ефимова рассказал, как ее 18-летний сын Евгений Ефимов, задержанный за подготовку теракта в Казанском соборе, превратился в сторонника «Исламского государства*» и о том, как она пыталась спасти его от влияния террористов.

          По ее словам, об аресте сына ей сообщили 13 декабря вечером – сотрудники ФСБ пришли в ее квартиру. Ефимова утверждает, что до этого «целый год обивала пороги ФСБ, Следственного комитета, психологов», однако никто так и «не помог спасти» ее сына, сообщает The Insider, побеседовавший с матерью арестованного.

          При этом она утверждает, что Евгений не мог быть организатором группировки и изготавливать взрывчатку.

          По словам Ефимовой, ее сын был спокойным и жизнерадостным, хорошо учился, получил высокие баллы по ЕГЭ и мечтал поступить на химический факультет в СПбГУ, однако подавать документы в вуз не стал – «передумал».

          В итоге летом он пошел работать на стройку.

          «В какой-то момент, к сожалению, я его пропустила, он вдруг перестал меня называть мамой. Мне стало очень обидно. Я постоянно задавала вопрос почему? Но ответа так и не услышала», - сказала Ефимова.

          Она рассказала, что в семье нет мусульман, однако Евгений однажды стал слушать арабскую музыку. Потом отказался от свинины и сообщил, что хочет стать мусульманином, «потому что они живут правильной жизнью», стал плохо отзываться о христианстве.

          Незадолго до 18-летия он пропал ночью, позже его задержали на Новочеркасском проспекте в молельном доме. У него появились новые друзья, в том числе некий Халид, который «стал для него авторитетом». Начал изучать арабский язык.

          «В какой-то момент он перестал ухаживать за собой, отрастил бороду, стал мыться мылом без мочалки. В его лексиконе стали появляться странные слова. Про христиан он говорил «неверные». Я стала изучать его страничку «Вконтакте», нашла пару подписок на странные группы. Их содержание мне показалось радикальным. И я позвонила на горячую линию ФСБ, объяснила ситуацию», - сообщила Ефимова.

          По ее словам, у нее взяли контакты и телефон сына. Позже родителей вызвали в правоохранительные органы, провели с ними беседу. После этого начали ходить к психологам, однако и там не помогли.

          «А затем был Следственный комитет, куда мы приехали тоже вместе. Я опять рассказала о том, что происходит с моим сыном, это уже было начало лета, ему становилось все хуже и хуже. Затем меня уже одну вызвали, причем запретили об этом говорить Жене. Я приехала, мы опять долго беседовали, мне пообещали, что к нам приставят сотрудника ФСБ из отдела экстремизма и терроризма», - отметила Ефимова.

          Однако, утверждает она, никакой помощи от правоохранителей так семья и не дождалась.

          «В последнюю неделю перед задержанием он каждую ночь бредил, мне кажется, его мучили кошмары. Он постоянно вскакивал с кровати и нес какую-то несуразицу, я не могла понять, что он говорит», - рассказала Ефимова.

          Странные вещи с сыном, по словам женщины, стали происходить после знакомства с Халидом на стройке. Шли даже разговоры о том, что сын может поехать в Сирию, потому что там «хорошая жизнь, там дают бесплатное жилье, машину».

          Ефимову могли позвонить в любое время суток, а разговаривал он по-арабски. В последнее время стал приходить домой с сильно расширенными зрачками.

          После задержания сын по телефону сказал матери, что понял, какую ошибку совершил, и впервые за долгое время назвал ее матерью.

          Евгений Ефимов ранее, как сообщалось, признался в изготовлении взрывчатки для подрыва Казанского собора, а Антон Кобец помогал ему в разведке местности. Об их аресте сообщалось 16 декабря.

          ФСБ пресекла в Петербурге деятельность сторонников ИГ*, планировавших устроить теракт несколькими днями ранее. Позже стало известно, что содействовало этому ЦРУ.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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