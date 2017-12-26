Мать арестованного петербуржца рассказала о превращении сына в сторонника ИГ

Жительница Петербурга Оксана Ефимова рассказал, как ее 18-летний сын Евгений Ефимов, задержанный за подготовку теракта в Казанском соборе, превратился в сторонника «Исламского государства*» и о том, как она пыталась спасти его от влияния террористов.

По ее словам, об аресте сына ей сообщили 13 декабря вечером – сотрудники ФСБ пришли в ее квартиру. Ефимова утверждает, что до этого «целый год обивала пороги ФСБ, Следственного комитета, психологов», однако никто так и «не помог спасти» ее сына, сообщает The Insider, побеседовавший с матерью арестованного.

При этом она утверждает, что Евгений не мог быть организатором группировки и изготавливать взрывчатку.

По словам Ефимовой, ее сын был спокойным и жизнерадостным, хорошо учился, получил высокие баллы по ЕГЭ и мечтал поступить на химический факультет в СПбГУ, однако подавать документы в вуз не стал – «передумал».

В итоге летом он пошел работать на стройку.

«В какой-то момент, к сожалению, я его пропустила, он вдруг перестал меня называть мамой. Мне стало очень обидно. Я постоянно задавала вопрос почему? Но ответа так и не услышала», - сказала Ефимова.

Она рассказала, что в семье нет мусульман, однако Евгений однажды стал слушать арабскую музыку. Потом отказался от свинины и сообщил, что хочет стать мусульманином, «потому что они живут правильной жизнью», стал плохо отзываться о христианстве.

Незадолго до 18-летия он пропал ночью, позже его задержали на Новочеркасском проспекте в молельном доме. У него появились новые друзья, в том числе некий Халид, который «стал для него авторитетом». Начал изучать арабский язык.

«В какой-то момент он перестал ухаживать за собой, отрастил бороду, стал мыться мылом без мочалки. В его лексиконе стали появляться странные слова. Про христиан он говорил «неверные». Я стала изучать его страничку «Вконтакте», нашла пару подписок на странные группы. Их содержание мне показалось радикальным. И я позвонила на горячую линию ФСБ, объяснила ситуацию», - сообщила Ефимова.

По ее словам, у нее взяли контакты и телефон сына. Позже родителей вызвали в правоохранительные органы, провели с ними беседу. После этого начали ходить к психологам, однако и там не помогли.

«А затем был Следственный комитет, куда мы приехали тоже вместе. Я опять рассказала о том, что происходит с моим сыном, это уже было начало лета, ему становилось все хуже и хуже. Затем меня уже одну вызвали, причем запретили об этом говорить Жене. Я приехала, мы опять долго беседовали, мне пообещали, что к нам приставят сотрудника ФСБ из отдела экстремизма и терроризма», - отметила Ефимова.

Однако, утверждает она, никакой помощи от правоохранителей так семья и не дождалась.

«В последнюю неделю перед задержанием он каждую ночь бредил, мне кажется, его мучили кошмары. Он постоянно вскакивал с кровати и нес какую-то несуразицу, я не могла понять, что он говорит», - рассказала Ефимова.

Странные вещи с сыном, по словам женщины, стали происходить после знакомства с Халидом на стройке. Шли даже разговоры о том, что сын может поехать в Сирию, потому что там «хорошая жизнь, там дают бесплатное жилье, машину».

Ефимову могли позвонить в любое время суток, а разговаривал он по-арабски. В последнее время стал приходить домой с сильно расширенными зрачками.

После задержания сын по телефону сказал матери, что понял, какую ошибку совершил, и впервые за долгое время назвал ее матерью.

Евгений Ефимов ранее, как сообщалось, признался в изготовлении взрывчатки для подрыва Казанского собора, а Антон Кобец помогал ему в разведке местности. Об их аресте сообщалось 16 декабря.

ФСБ пресекла в Петербурге деятельность сторонников ИГ*, планировавших устроить теракт несколькими днями ранее. Позже стало известно, что содействовало этому ЦРУ.