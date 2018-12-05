В аэропорту Шереметьево состоялась благотворительная акция волонтеров

«Было много желающих поучаствовать в акции. Мы не афишировали, что за сделанное доброе дело можно было получить подарок от авиакомпании. Люди хотели делать добро сами, а не за подарки», – рассказал газете ВЗГЛЯД сотрудник авиакомпании «Россия» Сергей Стариков, комментируя акцию «Я делаю добро в «России».

В среду, в Национальный день добровольца, в Шереметьево авиакомпания «Россия» провела добровольческое мероприятие «Я делаю добро в «России». Бортпроводники поздравили пассажиров с праздником, рассказали о волонтерском движении в стране и предложили всем желающим принять участие в акции.

Каждый желающий смог пожертвовать для нуждающихся личные вещи, которые впоследствии будут переданы благотворительным фондам. Позднее у стоек регистрации ничего не ожидающие участники акции получили подарки: сувениры, авиамодели и даже билеты на внутренние рейсы авиакомпании.

«Мы не афишировали, что за сделанное доброе дело можно было получить подарок. Люди хотели делать добро сами, а не за подарки. Ведь когда мы делаем добро, мы не ждем, что оно будет как-то оплачено. Сам принцип добрых дел заключается в том, что нужно сделать что-то и не ждать ничего взамен. Поэтому для пассажиров было очень неожиданно получить подарок», – рассказал сотрудник авиакомпании Сергей Стариков.

«Например, один пассажир, узнав о нашей акции, отдал свою куртку, потому что летел в Индонезию и она ему была не нужна. Он совершил добрый поступок, и мы потом пригласили его поучаствовать в розыгрыше. Это было очень приятно для всех, потому что не всегда в благодарность за доброе дело ты сразу получаешь какое-то вознаграждение».

Стариков подчеркнул, что в «России» подобные акции проходят на постоянной основе. «На протяжении нескольких лет любой работник у нас может пожертвовать детские игрушки или какие-то вещи в пользу фондов, – рассказал он. – У нас не только в Шереметьево были мероприятия. На протяжении года наши работники участвовали и в донорских акциях, сдавали кровь. Также мы взаимодействовали с фондом «Подари жизнь», сделав экскурсию для детишек – подопечных этого фонда. Ведь понятно, что дети, которые находятся на лечении, не могут отправиться в путешествие. Многие из них даже самолета не видели. Поэтому им было очень интересно посидеть в кабине пилота, посмотреть, как работают бортпроводники, пообщаться с ними».

По словам Старикова, бортпроводники и пилоты могут и готовы выезжать в школы, чтобы рассказать детям о работе, о том, что такое авиация.

Напомним, что в начале декабря во всем мире празднуется День волонтеров. Организация Объединенных Наций в 1985 году предложила проводить 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. В России праздник отмечается с прошлого года в соответствии с указом президента РФ.