Порошенко закупят новые люксовые автомобили

Автобаза Государственного управления делами Украины закупит два бронированных Mercedes-Benz S600 в люксовом исполнении для автопарка президента, сообщают СМИ.

Стоимость каждого автомобиля составляет порядка 750 тыс. долларов, сообщает портал «Наши деньги» со ссылкой на данные системы госзакупок «Прозорро».

Отмечается, что ранее у автобазы был шанс сэкономить и закупить модели Maybach, однако торги аннулировали, поскольку у исполнителя не оказалось конкурентов.

Автобаза могла закупить машины у этого же поставщика после отмены аукциона с помощью специальной процедуры, но в итоге была выбрана другая компания.

Согласно этим данным, автомобили президента должны быть покрашены в «черный металлик», а салон отделан эксклюзивной кожаной обивкой.

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