ФНБ существенно сократился за ноябрь

Минфин сообщил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России сократился на 404 млрд рублей.

1 ноября 2018 года объем ФНБ равнялся 4,972 трлн рублей (или 75,599 млрд долларов), однако за месяц он уменьшился до 4,568 трлн рублей (или 68,55 млрд долларов), пишет РИА «Новости».

В ноябре Минфин купил облигации «Российских автомобильных дорог» на 12,8 млрд рублей за счет средств ФНБ. Еще 460 млрд рублей направили из ФНБ на покрытие дефицита ПФР. В то же время Внешэкономбанк вернул ФНБ раньше срока часть размещенных на депозитах средств в размере 148,3 млн рублей.

На 1 декабря на счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещались 19,712 миллиарда долларов, 17,642 миллиарда евро, 3,385 миллиарда фунтов стерлингов и 87,5 миллиона рублей. На депозитах ВЭБ находились еще 579,4 миллиарда рублей.

3 млрд долларов из ФНБ были размещены в суверенные облигации Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценные бумаги российских эмитентов вложили 129,4 млрд рублей и 4,113 млрд долларов, в привилегированные акции кредитных организаций – 278,992 млрд рублей, а на депозитах ВТБ и ГПБ разместили 164,4 млрд рублей для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.

В общей сложности доход ФНБ в 2018 году достиг 53,064 млрд рублей (или 847,5 млн долларов).

Напомним, в конце лета США признали небывалую готовность России к американским санкциям. Одним из факторов этого назван объем Фонда национального благосостояния, составлявший на тот момент 75 млрд долларов.