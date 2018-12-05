Стало известно о согласовании ЕС санкций из-за выборов в Донбассе

Послы стран Евросоюза согласовали расширение санкционного списка в отношении девяти человек, якобы участвовавших в организации выборов в Донбассе, сообщил источник в структурах ЕС.

На заседании подготовительного комитета постпредов стран ЕС обсуждались ограничительные меры в отношении «действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», передает РИА «Новости».

«Послы согласовали ограничительные меры в отношении девяти физических лиц, которые ответственны за так называемые выборы на востоке Украины», – сказал источник.

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября. В Донецкой народной республике выиграл Денис Пушилин, в Луганской народной республике – Леонид Пасечник.

Источник в структурах Евросоюза предполагал, что в ответ на ситуацию в Донбассе ЕС может рассмотреть возможность расширения черного списка.