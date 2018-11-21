Константинополь решил отнять храм РПЦ в КНДР

Константинопольский патриархат считает, что Троицкий храм в Пхеньяне принадлежит ему, следует из календаря, изданного Корейской митрополией Константинопольского патриархата по случаю визита в Сеул патриарха Варфоломея.

«Нас немало удивило то, что в далеком Стамбуле всерьез считают своим пхеньянский Троицкий храм. Во всяком случае, это следует из календаря, изданного Корейской митрополией Константинопольского патриархата по случаю визита в Сеул Патриарха Варфоломея», – сообщается на странице посольства России в КНДР в Facebook.

В диппредставительстве напомнили, что Свято-Троицкий храм был возведен как символ корейско-российской дружбы по решению бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, и потому «Троицкий приход находится в каноническом ведении Патриарха Московского и всея Руси». «Вселенский Патриархат, который был доставлен в Корею на штыках греческих солдат в 1950 году, по определению не может иметь какого-либо отношения к этому проекту», – добавили в посольстве.

Там отметили, что храм был возведен совместными усилиями корейцев и сотрудников посольства. В нем представлены русские иконостас, колокола и иконы. Постоянными прихожанами храма являются около полутора сотен сотрудников дипмиссии и членов их семей.

«Спрашивается, какое отношение к нашему храму имеет Патриарх Варфоломей? Зачем он ему? Потешить свои амбиции? Превратить плоды служения российских миссионеров в политиканство, паразитирующее на вере? Ведь вызвать хаос, как это ему удалось сделать на Украине, здесь, в КНДР ему не дадут», – подчеркнули в посольстве.

Между тем ранее греческое агентство церковных новостей Romfea.gr опубликовало первую страницу проекта устава церкви Украины, который был утвержден Синодом Константинопольского патриархата на заседании 27-29 ноября.

Отметим, что в ходе заседания синода в Стамбуле Константинополь не смог назначить дату проведения «объединительного собора» на Украине. В РПЦ считают, что Константинополь осознанно затягивает процесс предоставления томоса.