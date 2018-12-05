ГИБДД предложили отсеивать недобросовестных кандидатов в водители

Эксперты предложили ГИБДД «отсеивать» кандидатов в водители, которые не знают правил дорожного движения (ПДД), еще на этапе сдачи экзаменов в автошколе, не допуская их до «города», сообщили в пресс-центре МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции в течение нескольких месяцев встречались с представителями отраслевых профессиональных сообществ и экспертами, обсуждали предлагаемые инициативы, передает ТАСС.

Особое внимание уделялось отзывам «по предлагаемым изменениям и опасением ряда общественных организаций, связанных с допуском кандидатов в водители к экзамену в городе без необходимых на то навыков».

Также было озвучено, что «кандидаты в водители, не имеющие реальных навыков управления, должны «отсеиваться» еще на этапе внутренних экзаменов в автошколе и не получать свидетельство о профессии водителя».

«Наличие же такого свидетельства у лиц, не имеющих навыков управления и не знающих ПДД, должно являться основанием к рассмотрению вопроса о закрытии недобросовестной автошколы, их выдавшей», – отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что в 2019 году МВД планирует внести в правительство проект постановления, который предусматривает изменения в сдаче экзаменов на водительские права, в том числе объединение таких испытаний, как «площадка» и «город».

Проектом постановления в объединенном экзамене предусматривается проверка навыков управления автомобилем только в условиях реального дорожного движения.

Ранее Госавтоинспекция предложила создать федеральную базу данных водителей, страдающих хроническими заболеваниями, которые влияют на безопасное управление автомобилем.