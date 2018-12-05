В Москве разъяснили решение российской делегации покинуть заседание в Минске

Российская делегация в Контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе во вторник ненадолго покидала зал заседаний, когда украинской стороной был поднят вопрос, не относящийся к Минским договоренностям, сообщили в делегации.

В российской делегации уточнили, что представители России на пять минут покинули зал заседаний, чтобы не участвовать в обсуждении вопроса, не имеющего отношения к формату Минских переговоров, передает ТАСС.

«Тем самым было сохранено конструктивное обсуждение сегодняшней повестки дня в Минске», – подчеркнули в делегации.

Накануне спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что постпред России Борис Грызлов покинул минский зал во время переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.