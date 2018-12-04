Киев спровоцировал постпреда России покинуть переговоры по Донбассу

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что постпред России Борис Грызлов покинул минский зал во время переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

В это время выступал представитель Киева в контактной группе Евгений Марчук, передает РИА «Новости».

«Могу сказать, что во время совещания на нашем пленарном заседании (контактной группы) господин Марчук взял слово – и господин Грызлов вышел из зала заседания», – сказал Сайдик.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявляла, что Грызлов покинул зал переговоров во время оглашения украинской стороной мнения по ситуации в Керченском проливе.

По ее словам, Киев призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ без промедлений приступить к усиленному мониторингу акватории Азовского моря и близлежащих территорий.

Напомним, украинские корабли устроили провокацию, нарушив российскую границу 25 ноября, и были задержаны. Морякам предъявили обвинения. После задержания Украина ввела в стране военное положение и возбудила уголовные дела по трем статьям: «Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «Покушение на преступление» и «Умышленное убийство».