Арестованные в Тбилиси члены украинского батальона «Донбасс» начали голодовку

Шесть граждан Украины и один Грузии – члены батальона «Донбасс», которых суд в Тбилиси арестовал во вторник на два месяца предварительного заключения, объявили голодовку протеста, заявил один из адвокатов Георгий Ростомашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Один начал голодать еще накануне. Я просил прервать, но наоборот, сегодня начали все. Они протестуют против того, что происходит с ними», – сказал адвокат.

Всем задержанным во время спецоперации МВД Грузии в воскресенье в Тбилиси грозит до 8 лет лишения свободы. Обвинение говорит, что у членов батальона были пистолеты, взрывчатые вещества, патроны. Вины арестованные не признают, утверждают, что оружие им подбросили. Находящийся в Тбилиси депутат Верховной Рады Семен Семенченко также заявляет, что случившееся – «провокация МВД Грузии», а украинцы приехали с «туристическими целями».