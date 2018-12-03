Задержанные в Грузии боевики Семенченко ответили на обвинение: «Слава Украине!»

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3 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 23:13  |  vz.ru
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Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
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Почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев

Путин ответил на козни киевских властей упрощением режима пребывания в России для граждан УкраиныФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин решил не вводить симметричных мер в ответ на запрет властей Украины въезда на свою территорию российских мужчин. Более того, президент заявил о намерении упростить получение российского гражданства для украинцев. Почему такой ответ гораздо лучше любых запретительных мер и зачем Путин так заботится об украинских мигрантах? Подробности...
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Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
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Почему провалилась операция израильского спецназа

Израильский спецназ не всегда работает в подобном обмундировании – порой бойцы переодеваются в арабовФото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
В прессу утекла информация об одном из самых громких провалов израильских спецслужб последнего времени. Стали известны подробности операции спецназа ЦАХАЛ, в результате которой был убит командир элитного отряда. Выяснилось, какую именно задачу выполнял спецназ и что повлияло на провал операции. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как России подороже продать Льва Троцкого

Максим Ваганов, публицист
Не нужно пытаться переубедить несколько миллиардов человек, что Сталин был не такой жестокий, как они думают. Достаточно того, что им нравятся Ленин, Троцкий и Герцен. С этим и нужно работать. Это и принесет прибыль. Подробности...
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Что делать, когда учитель ученику – враг или жертва

Эдуард Биров, журналист
Найти общий язык с ребёнком XXI века, когда бездушие и бессмысленность окружающего мира ломают даже взрослых людей, – невероятно трудная задача. И она не решается олимпиадами, красивыми отчётами – требуется совсем иное. Подробности...
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Чего не понимал Горбачев в «хитроплане» Буша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ушедший из жизни в минувшие выходные 41-й президент США Джордж Буш-старший не отличался выдающимися дипломатическими навыками. И все-таки ему принадлежат лавры «лидера свободного мира», который завершил холодную войну. Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

    Самые секретные подлодки России

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Задержанные в Грузии боевики Семенченко ответили на обвинение: «Слава Украине!»

          3 декабря 2018, 22:44

          Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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          Граждане Украины, задержанные в Грузии по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия, в ходе допросов вины не признали, написав на предъявленных обвинительных заключениях националистический лозунг «Слава Украине!», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

          По словам одного из адвокатов задержанных, Георгия Ростомашвили, таким образом «они выразили протест».

          Депутат Верховной рады от партии «Самопомощь» и бывший командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко подтвердил, что до прибытия в Грузию встречался с экс-президентом республики Михаилом Саакашвили, но отверг предположение о том, что они обсуждали возможность привлечения украинских бойцов для дестабилизации ситуации в Грузии.

          Более того, Семенченко, оказавшийся, по сведениям председателя украинской Социалистической партии Ильи Кивы, среди задержанных в Тбилиси, назвал арест граждан Украины «провокацией» властей Грузии.

          Представители защиты уверяют, что члены украинского карательного батальона прибыли в Грузию «с туристическими целями».

          Сами задержанные считают, что в Грузии за ними следили представители местных правоохранительных органов.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне в Тбилиси в результате спецоперации были задержаны семеро граждан Украины, у которых нашли оружие. В их числе оказался депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» и бывший командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы. Сам Семенченко обвинил спецслужбы Грузии в «провокации».


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