Задержанные в Грузии боевики Семенченко ответили на обвинение: «Слава Украине!»

Граждане Украины, задержанные в Грузии по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия, в ходе допросов вины не признали, написав на предъявленных обвинительных заключениях националистический лозунг «Слава Украине!», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам одного из адвокатов задержанных, Георгия Ростомашвили, таким образом «они выразили протест».

Депутат Верховной рады от партии «Самопомощь» и бывший командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко подтвердил, что до прибытия в Грузию встречался с экс-президентом республики Михаилом Саакашвили, но отверг предположение о том, что они обсуждали возможность привлечения украинских бойцов для дестабилизации ситуации в Грузии.

Более того, Семенченко, оказавшийся, по сведениям председателя украинской Социалистической партии Ильи Кивы, среди задержанных в Тбилиси, назвал арест граждан Украины «провокацией» властей Грузии.

Представители защиты уверяют, что члены украинского карательного батальона прибыли в Грузию «с туристическими целями».

Сами задержанные считают, что в Грузии за ними следили представители местных правоохранительных органов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне в Тбилиси в результате спецоперации были задержаны семеро граждан Украины, у которых нашли оружие. В их числе оказался депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» и бывший командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы. Сам Семенченко обвинил спецслужбы Грузии в «провокации».