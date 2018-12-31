Собянин рассказал, почему в его детстве не делали селедку под шубой

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие блюда были традиционными на новогоднем столе в его детстве.

«Оливье, холодец, селедка под шубой – это все родом из детства. Достаем мандарины – значит скоро лучший праздник года». Этот текст предложили мне для публикации. Открою секрет. На самом деле в моем детстве было несколько иначе. Что-то наподобие оливье, действительно, было», написал столичный градоначальник в своем Twitter.

Он отметил, что в его детстве «селедки под шубой не было. Потому что не было морской сельди. Была местная – сосьвинская сельдь, которую никому в голову не приходило класть под свеклу и майонез. Мандаринов тоже не было. Зато каждый Новый год были пельмени и слоеный песочный торт, которые делали всей семьей».

Отметим, что проведенный в конце 2018 года опрос показал, что главным праздничным блюдом россияне считают салат «Оливье» (51%). Более четверти (28%) опрошенных полагают, что россиян кулинарно объединяют селедка под шубой и пельмени (25%).