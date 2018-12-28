Звезды поздравили россиян с Новым годом

Певцы, актеры, спортсмены, теле- и радиоведущие в социальных сетях публикуют поздравления россиянам с наступающим Новым 2019 годом.

Так, певец Филипп Киркоров опубликовал фотографию своей семьи и поздравил подписчиков от имени «дружных Киркоровых». «Храни Вас Бог! Будьте счастливы! Любите друг друга! Да будет Мир и Покой! И пусть смеются наши дети! Ну и про себя не забывайте! Любите себя, и вас обязательно полюбят. Ваши Филипп, Алла Виктория, Мартин, Бедрос, Мари и Хари», – написал он в Instagram.

«С Наступающим! Всем здоровья и любви! Мира и добра каждому дому!» – написал Николай Басков.

«Будьте счастливы в Новом году. Удивляйтесь снегу, Деду Морозу, всему. И оставайтесь детьми хотя бы в Новом году», – пожелал Олег Газманов из теплого Абу-Даби.

«Радости вам, дорогие, добра и любви», – написала Анастасия Волочкова, опубликовав видеообращение.

«Вперед в 2019... И спасибо всем, кто остается мне верен. Ценю и искренне люблю, будьте счастливы и любимы», – написал Сергей Лазарев.