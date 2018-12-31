Скончался замглавы Минтранса Сергей Аристов

Статс-секретарь – замминистра транспорта России Сергей Аристов скончался в возрасте 63 лет, сообщает министерство.

Он умер 30 декабря «после тяжелой болезни», сообщается на сайте ведомства.

В сообщении подчеркивается, что «для всех сотрудников и руководства Минтранса России Сергей Алексеевич навсегда останется образцом порядочности и благородства».

Прощание и погребение пройдут 2 января на Троекуровском кладбище в Москве.