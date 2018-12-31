Шойгу поздравил военных с Новым годом

Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военных с наступающим Новым годом.

Он отметил, что войска продолжают получать новейшие образцы вооружения и военной техники, развивается боевая подготовка. Кроме того, сделаны существенные шаги в социальном обеспечении действующих военных и ветеранов, передает РИА «Новости».

Шойгу заявил, что российская армия «остается самой современной и боеспособной». Он подчеркнул, что это позволяет гарантировать «независимость и безопасность» России.

Отдельно Шойгу поздравил кадетов, суворовцев, воспитанниц и юнармейцев.

Шойгу пожелал военным и ветеранам счастья, крепкого здоровья и новых достижений.