Синоптики пообещали россиянам «новогоднюю классику»

В начале январе на всей европейской части России установится комфортная температура и будет идти снег – такую погоду называют «новогодней клссикой», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, каждый день до 4 января будет идти снег, а температура не будет ниже -8 °С. К Рождеству морозы усилятся – после 5 января европейская часть России будет в тылу циклона, начнется похолодание ночью до -14 градусов, днем – до минус 9 градусов, передает RT.

«Ближе к Рождеству морозы будут крепчать, но не сильно. Никаких экстремальных погодных условий, никаких катаклизмов не предвидится. Очень хорошая погода со снежком», – пояснил Тишковец.

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд отметил, что за счет большого снежного покрова от 26 до 34 см погода 31 декабря будет лучше, чем в прошлом году.

«Уже сейчас его высота в Москве составляет от 26 до 31 см, по области — до 34 см. Ожидается повышение температуры от -10 °С в начале ночи и до -5 °С к утру», – отметил Вильфанд.

В погодном центре «Фобос» отметили, что в последние дни уходящего года и в новогоднюю ночь погода в центре Русской равнины «будет по-зимнему комфортной, с небольшими снегопадами, слабым до умеренного ветром, температурой немного выше средних многолетних значений».

Похожая погода установится в других регионах европейской части России – в Мурманске, Архангельске и Ленинградской области, отметил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. На востоке страны в новогодние дни установятся сильные морозы: в Красноярском крае, Иркутской области, Чите и Якутии.

«Начиная от юга Красноярского края, дальше в средней части Красноярского края, Иркутской области, Чите, Якутии, Тикси – это большая зона холода, ночные температуры до -42 °С. В районе Иркутска – до -35 °С, Анадырь – до -37 °С. В то же время с севера Красноярского края, Норильск, Хатанга, по запад Сибири, Ханты-Мансийск, Томск – там приток тепла. Ночные температуры помягче -12…-17 °С. В Приморье, Владивостоке, Хабаровском крае тоже температуры помягче – до -15 °С, ближе к Якутии до -20 °С», – сказал он.

На Урале также прогнозируют сильные морозы, до -27…-29 °С в Перми и до -34 °С в Салехарде.

В Краснодарском крае днем ожидается +2…+5 °С, в Крыму +6 °С. Почти всему югу России будет свойственна плюсовая температура – за исключением Сочи и Краснодара, где ожидается до -1 °С, в горных районах до -5 °С.

В большей части регионов страны температура 1 января будет выше, чем обычно в это время.