В Башкирии мать убила двоих детей и подожгла дом

В отношении жительницы Башкирии, убившей двух своих детей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что после обнаружения тел двух детей, 11 и двух лет с признаками насильственной смерти, дело заведено по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

Следователи установили, что женщина совершила убийство своих детей, после чего попыталась поджечь дом, оставшись внутри. Муж подозреваемой вернулся с работы и успел вывести женщину из дома.

Врио главы СУ СКР по Башкортостану взял расследование уголовного дела на личный контроль.