КНДР заподозрили в подготовке испытаний баллистических ракет

Северная Корея в первой половине декабря провела тестирование телеметрического оборудования, что может являться признаком подготовки Пхеньяна к проведению новых испытаний баллистических ракет, сообщает издание Иомиури.

По сведениям издания, ранее подобные проверки телеметрического оборудования северокорейская сторона проводила непосредственно перед осуществлением ракетных испытаний, передает ТАСС.

Военно-дипломатические источники издания полагают, что подобные действия связаны с желанием КНДР напомнить о своих возможностях на фоне отсутствия видимого прогресса в переговорах с США о снятии санкций.

Кроме того, по мнению источников издания, подобные проверки свидетельствуют о продолжении разработок в КНДР ракетных вооружений.

Напомним, в середине декабря Северная Корея пригрозила США отказом от денуклеаризации в случае продолжения политики санкций и давления.