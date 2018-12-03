Российские миллиардеры с начала года разбогатели на 2,7 млрд долларов

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние богатейших россиян за 11 месяцев этого года выросло на 2,657 млрд долларов.

Индекс рассчитан на основе стоимости акций компаний миллиардеров. Всего в рейтинге BBI 500 богатейших людей мира, в том числе 24 гражданина России, передает РИА «Новости».

Лидером среди россиян четвертый месяц подряд остается совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который стал богаче на 3,59 млрд долларов с начала года – его состояние увеличилось до 20,3 млрд долларов. На втором месте оказался ранее занимавший четвертое место один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние с начала года увеличилось на 1,11 млрд долларов, до 20 млрд.

Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин остался на третьей строчке рейтинга, его состояние увеличилось на 584 млн долларов до 18,6 млрд.

На четвертое место со второго упал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который потерял за 11 месяцев 1,47 млрд долларов и владеет состоянием в 18,2 млрд долларов.

В пятерке лидеров также совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, который увеличил капитал в этом году на 3,63 млрд долларов, до 16,2 млрд долларов.

На шестом месте Геннадий Тимченко, совладелец «Новатэка» и «Сибура». Его состояние выросло на 3,72 млрд долларов – больше, чем у кого бы то ни было среди российских миллиардеров. Состояние оценивается в 14,8 млрд долларов.

Самыми значительными оказались потери основного владельца «Реновы» Виктора Вексельберга, который потерял 2,92 млрд долларов. Его состояние – 13,3 млрд долларов. Он находится на девятом месте.

Отметим, что в 2017 году обогащение всех мировых миллиардеров оказалось самым значительным – они разбогатели на рекордные 1,4 трлн долларов или на 19% больше, чем в предыдущем году. В России финансовое состояние миллиардеров в 2017 году увеличилось на 6% до 409,3 млрд долларов.