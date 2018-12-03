Черноморский флот начал учения с нанесением ракетных ударов

Черноморский флот отрабатывает нанесение условных ударов по морским целям с помощью ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», сообщает пресс-служба флота.

«На крымских полигонах боевой подготовки личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" Черноморского флота во взаимодействии с мобильными береговыми комплексами разведки морской и воздушной обстановки проводят плановые тренировки с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развертывании с марша», – сообщил флот, передает ТАСС.

Стартовые батареи также отрабатывают разные позиции для размещения техники в разных ландшафтах. Они выполняют задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка после применения оружия. Военнослужащие находят условные надводные цели, выдают целеуказания и подготавливают комплексы для нанесения ударов в разных условиях.

В начале ноября Украина провела учения с использованием ЗРК С-300ПС, С-300ПТ «Бук-М1» вблизи Крыма. Из-за этих учений пришлось закрыть небо над Черным морем.