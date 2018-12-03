Уволен директор школы, в которой ученик принес топор и бензин

Директор школы в Волгоградской области был уволен после инцидента, когда ученик принес на урок топор, бензин и ножи, сообщили в отделе образования, опеки и попечительства Даниловского района области.

«По предварительным итогам работы районной межведомственной комиссии выявлены недостатки в организации социально-психологической работы в школе. Директор образовательного учреждения освобожден от занимаемой должности, меры дисциплинарного взыскания приняты в отношении учителя, на уроке которого произошел инцидент, и классного руководителя», – сообщили в отделе образования района, передает ТАСС.

Охрана школы усилена, установлена тревожная кнопка, добавили в ведомстве. В работу учреждения привлекли штатного психолога. С матерью ученика провели беседу, семью взяли на учет в региональный банк данных о семьях, находящихся в социально опасном положении.

Сам подросток на данный момент находится на реабилитации в Волгограде, пояснили в комитете здравоохранения региона.

Зампред комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области Ольга Душкина заявила, что школьник поссорился со сверстниками, «но он не хотел никому причинить зла».

Напомним, учащийся одной из волгоградских школ 13 ноября пришел в учреждение с канистрой бензина, топором и ножами, после чего он попал в больницу с отравлением. Его выписали на следующий день. По факту попытки отравления доследственную проверку проводит региональное СУ СКР.