Чехию призвали вооружиться для сопротивления России в Арктике

Чехию призвали вкладывать больше средств в оборону для противостояния «российской агрессии» в Арктике; об этом сообщается в обзоре, опубликованном в рамках Международного симпозиума «Переосмысление будущего» в чешском МИД.

«Чешской республике следует вместе со странами Крайнего Севера и Арктики, также состоящими в НАТО, противодействовать российской агрессии неморскими средствами при помощи сухопутных и военно-воздушных сил. Для этого Чешская Республика должна увеличить оборонные расходы», – сообщается в документе, передает RT.

Обзор подготовила бывший работник Госдепа США Мэри Томпсон Джонс, в 2009 году занимавшая пост главы миссии посольства в Праге.

В документе указывается, что Россия больше других государств «охвачена идеей собственного арктического наследия».

Ранее 25 ноября глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявлял, что Россия «представляет опасность для Чехии и Евросоюза».