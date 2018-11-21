Москва ответила на требования Берлина и Парижа по Украине

МИД ответил на совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель относительно ситуации на Украине.

«Обратили внимание на ... заявление федерального канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в связи с обстановкой на Украине. Разделяем содержащуюся в нем поддержку призыва Контактной группы в канун Нового года и Рождества к достижению стабильного, устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на востоке Украины», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В то же время в ведомстве выразили сожаление, что Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе. «Хотели бы напомнить о бесплодности попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов Российской Федерации», – подчеркнули в МИД.

В министерстве также отметили, что российская сторона продолжает обеспечивать свободу судоходства в Керченском проливе. «Вместо того чтобы пытаться «учить» Россию, призываем наших партнеров по «нормандскому формату» обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется «коллективный Запад», – заявили в МИД, напомнив, что Киев до сих пор не отпускает капитана рыболовного сейнера «Норд», кроме того, в порту Херсона удерживается российский танкер «Механик Погодин» с экипажем.

«С мая в украинских застенках томится журналист Кирилл Вышинский, который преследуется исключительно за свою профессиональную журналистскую деятельность. Киевский режим все никак не может завершить расследование и назвать виновных в провокационных расстрелах людей на Майдане в феврале 2014 года, в поджоге и гибели десятков граждан в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, в убийствах в Мариуполе в мае 2014 года», – напомнили в МИД.

Там также отметили, что «грубейшим образом светские власти вмешиваются в религиозную жизнь страны, насильно навязывая верующим некую новую, созданную с сугубо конъюнктурными целями неканоническую «церковь», управляемую из-за рубежа». «Идет наступление на права граждан Украины многих национальностей, прежде всего русских и русскоязычных, запрещается использование иных языков, кроме украинского, вводится цензура, ширятся запреты на распространение любой информации, хоть как-то отличающейся от мнения официоза», – добавили в ведомстве.

МИД призвал Запад «отказаться от откровенных «двойных стандартов» и обратить внимание на действительные проблемы и угрозы, которые создают их «киевские подопечные» европейской безопасности и стабильности».