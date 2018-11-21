Объяснено решение РПЦ создать экзархат в Западной Европе

«Русская православная церковь призывает церкви Западной Европы присоединиться и дает им полную автономию, чтобы они ушли из Константинопольского патриархата», – сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Владимир Вигилянский. Так он прокомментировал решение синода РПЦ создать экзархат из православных церквей в Западной Европе.

Настоятель храма мученицы Татьяны при Московском госуниверситете им. М.В. Ломоносова, бывший пресс-секретарь патриарха московского, протоиерей Владимир Вигилянский считает, что решение синода Русской православной церкви создать западноевропейский экзархат из православных церквей в Западной Европе означает призыв к этим приходам присоединиться, стать «совместной церковью».

«Русская православная церковь дает им полную автономию, чтобы они ушли из Константинопольского патриархата. Это совместное движение навстречу друг другу», – пояснил Вигилянский.

Священнослужитель напомнил, что ранее Константинопольский патриархат без объяснений причин упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе. «Грубо говоря, сначала они дали этому экзархату автономность, а теперь отняли. Это урок для абсолютно всех, кто имеет дело с Константинопольским патриархатом», – подчеркнул протоиерей.

Вигилянский напомнил, что сейчас в архиепископии русских православных церквей в Западной Европе началась дискуссия относительно того, как им быть. Решение должно быть принято 23 февраля. На эту дату назначена генассамблея архиепископии. «Они уже решили, что уходят от Константинопольского патриархата. У них есть несколько вариантов. Думаю, что решение РПЦ повлияет на их решение», – подчеркнул протоиерей, добавив, что архиепископия хочет сохранить традицию именно русской церкви.

Отметим, что одним из вариантов, который обсуждает архиепископия, заключается в уходе к Румынской православной церкви. «Некоторым не хочется быть как-то связанными с Москвой, поэтому они выбирают Румынскую православную церковь. Но это абсурдная вещь», – уверен протоиерей.

Решение Константинополя распустить архиепископию он связывает с опасением столкнуться с бунтом, который мог последовать вслед за разрывом евхаристического общения между РПЦ и Фанаром.

«Люди в гневе и злости совершают ошибки, они всегда делают это против себя. В данном случае это типичный показательный пример. Такое решение Константинополя не может поддержать ни одна поместная церковь. Они совершают ошибку за ошибкой. Ошибкой было связаться с Порошенко (президентом Украины Петром Порошенко), которого через три месяца не будет... Ошибкой было принимать решения без согласия других поместных церквей», – подытожил Владимир Вигилянский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне синод Русской православной церкви принял решение о создании западноевропейского экзархата. Речь идет о приходах в Германии, Франции, Испании и Австрии.

Константинопольский патриархат ранее распустил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе. Таким образом, томос 1999 года, выданный патриархом Варфоломеем, был отменен.

В декабре управляющий архиепископии русских православных церквей в Западной Европе архиепископ Иоанн попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла принять русский экзархат в юрисдикцию Московского патриархата.