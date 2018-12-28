Названа национальность погибших туристов при подрыве автобуса в Египте

В результате подрыва туристического автобуса у пирамид Гизы в Каире погибли двое граждан Вьетнама, еще 10 туристов получили ранения, сообщило МВД Египта.

Ведомство уточняет, что неизвестные кинули самодельное взрывное устройство в автобус на одной из трасс неподалеку от пирамид Гизы, передает ТАСС.

Перед этим сообщалось, что пострадали двое граждан Китая.

Телеграм-канал Directorate 4 сообщил, что на данный момент погибшими числятся два человека, 11 человек ранены.

Ранее местные СМИ сообщали, что в результате теракта погибло и пострадало несколько человек.