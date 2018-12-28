Спецназ в Чехии провел операцию по освобождению захваченных в банке заложников

Полицейский спецназ в Чехии провел операцию по освобождению заложников в филиале Unicredit Bank в городе Пршибрам, спецназовцы уже проникли в здание банка, заявила представитель полиции Моника Шиндлова.

В результате все восемь удерживаемых заложников были освобождены, никто не пострадал, передает ТАСС.

Грабитель заявлял, что «не намерен никому причинить вреда», рассказала представитель правоохранительных органов. Из девяти захваченных заложников он сначала отпустил одного.

Шиндлова отметила, что причины, по которым грабитель захватил заложников, не ясны.

Пршибрам находится в нескольких десятках километров от Праги.

Ранее 27 декабря в австрийской Вене двое неизвестных напали на церковь в Вене, они требовали у священнослужителей ценные вещи и деньги.