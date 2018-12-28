Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Эрдогана

Решение о встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет принято после переговоров глав МИД и Минобороны двух стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«После завтрашней встречи», – цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, появилось ли ясность относительной этой встречи.

Во вторник Песков говорил, что в планах Владимира Путина на ближайшие дни нет встречи с Эрдоганом.

До этого Эрдоган сообщал о намерении посетить Москву и встретиться с президентом России с глазу на глаз, чтобы поговорить о Сирии.