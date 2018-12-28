Пассажир «Победы» попытался сбежать на аэродром

В аэропорту Внуково пассажир во время посадки на рейс Москва – Екатеринбург пытался сбежать, его поймали.

«Во время посадки пассажиров во Внуково поступила информация о деструктивном пассажире, который исчез после выхода из автобуса. Как выяснилось позднее, он вышел из автобуса перед самолетом и ушел в неизвестном направлении», – рассказал источник РИА «Новости».

Пропавшего мужчину стала разыскивать служба безопасности. В итоге сотрудники пограничной службы задержали его на перроне и передали в ЛОВД.

В пресс-службе «Победы» подтвердили данные о пропавшем пассажире. Рейс пришлось задержать на 1 час 47 минут.

В конце ноября рейс Москва – Сочи был прерван из-за бегущего по полосе в непосредственной близости от лайнера человека.

Ранее в Шереметьево самолет сбил оказавшегося на ВВП 25-летнего гражданина Армении, депортированного из Мадрида и устроившего дебош на борту воздушного судна.