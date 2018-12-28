Южная Корея допустила утечку личных данных перебежчиков из КНДР

Южнокорейское министерство объединения утверждает, что крупнейшая утечка личных данных перебежчиков из КНДР произошла в результате удаленного взлома компьютера государственного центра поселения «Ханавон», занимающегося вопросами адаптации северокорейцев.

По данным южнокорейского министерства, один из рабочих компьютеров государственного центра в провинции Кенсан-Пукто оказался заражен вредоносным кодом. В результате злоумышленникам стали доступны хранившиеся на его жестком диске файлы с личными данными 997 бывших граждан КНДР, передает ТАСС.

Всего в Южной Корее насчитывается 25 «Ханавонов», которые оказывают помощь и поддержку 30 тыс. проживающим в стране перебежчикам. Граждане, персональные данные которых были скомпрометированы, были уведомлены об инциденте.

Напомним, в среду КНДР и Южная Корея символически объединили железные дороги. Ранее власти КНДР и Южной Кореи договорились о модернизации линий связи.