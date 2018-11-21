Пашинян выразил надежду на снижение цены на российский газ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян после визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду на то, что Еревану и Москве удастся принять окончательное решение о снижении цены на российский газ.

По словам Пашиняна, тема газа является «очень чувствительной для двусторонних отношений», передает ТАСС.

«Я хочу сообщить, что у нас нет окончательного решения о цене на российский газ. Но у меня оптимистический настрой, и я надеюсь, что мы достигнем желаемого результата или, по крайней мере, не будет нежелательных развитий», – отметил исполняющий обязанности премьер-министра Армении.

При этом Пашинян подчеркнул, что «Армению и Россию связывают особые отношения, которые носят стратегический характер».

«Наши переговоры [с президентом России Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД] касались стратегии наших дальнейших отношений. Я хочу подчеркнуть, что здесь у нас полное взаимопонимание», – отметил Пашинян.

По его словам, встреча с президентом России стала обобщением предыдущих встреч лидеров двух стран. «Переговоры прошли в очень положительной атмосфере», – отметил исполняющий обязанности премьер-министра Армении.

В 2018 году Армения получала из России природный газ по 150 долларов за 1 тыс. кубометров, при этом стоимость топлива для потребителей в Армении составляла 290 долларов.

Накануне Пашинян заявил, что Армения готова сотрудничать с Россией по всем направлениям, включая дальнейшую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).