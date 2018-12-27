Украинским священникам прислали образцы заявлений о переходе в «ПЦУ»

Администрация Винницкой области рассылает священникам епархий канонической Украинской православной церкви (УПЦ) образцы протоколов с заявлениями о переходе в «новую церковь» Украины.

О получении образцов заявления рассказали священники Винницкой и Тульчинской епархий, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Заявления однотипны, нужно только подставить название соответствующей религиозной общины.

В Тульчинский епархии восприняли рассылку как вмешательство чиновников «во внутреннюю жизнь религиозных общин УПЦ с целью изменения епархиального церковного руководства, а по сути разрушения структур УПЦ».

В среду руководитель пресс-службы Винницкой епархии неканонической церковной структуры Владислав Демченко говорил, что под юрисдикцию «новой церкви» перешло более 20 приходов УПЦ МП в Винницкой области.

Ранее в УПЦ сообщали, что главам сельских советов в Винницкой области поступили звонки из районной администрации с требованием оказать давление на сельских священников канонической УПЦ и организовать провокации возле храмов.