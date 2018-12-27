Создатель «Тополя» рассказал о преимуществе России перед США в сфере оружия ответного удара

Россия на 10-15 лет опередила США в области разработок оружия для ответного (ядерного) удара, заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель ракет «Ярс», «Тополь», «Булава», «Пионер» Юрий Соломонов.

«Действительно, имеет место опережение американцев минимум на 10-15 лет. Это не значит, что они этого не сделают. Если займутся, лет через 10-15 смогут сделать то же самое», – сказал Соломонов в интервью газете «Аргументы недели».

Он пояснил, что речь идет прежде всего о нанесении ответного удара «в более жестких условиях упреждающего удара, живучести, сохранения средств боевого управления и связи в критических ситуациях неожиданной агрессии». «Все это создало наше преимущество», – сказал Соломонов.

Он также заявил, что эффективность противоракетной обороны США в настоящее время «крайне низка».

«Все, что связано с существующей противоракетной обороной, давно уже перестало быть тем, что относится к категории военно-технических средств, и «переросло» в военно-политическую область. То есть на самом деле и в общих словах эффективность этих средств ПРО чрезвычайно низка. Другое дело, что когда мы говорим о средствах противоракетной обороны, расположенных на Европейском континенте, это угроза совсем другого типа. Эти средства противоракетной обороны могут быть переоборудованы в средства нападения. И это действительно стоит учитывать», – пояснил Соломонов.

В марте в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейшем ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард». По словам президента, новейшее оружие, которое обеспечило безопасность России на десятилетия вперед, заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской риторике.