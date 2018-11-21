В работе московского метро произошел сбой

Интервалы движения поездов на Калужско-Рижской («оранжевой») линии Московского метрополитена увеличены из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

В сообщении Московского метрополитена в Twitter говорится, что интервалы движения поездов увеличены на южном участке.

В 08.40 мск там уточнили, что движение поездов введено в график.

Позже представитель экстренных служб столицы сообщила РИА «Новости», что на станции метро «Теплый стан» Калужско-Рижской линии женщина упала на рельсы, ее подняли на платформу. Состояние женщины уточняется.

В середине декабря в движении Московского метрополитена произошел мегасбой.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала эту ситуацию, отмечая, что столичная подземка работает на пределе своих возможностей.