Коллапс в московском метро требует срочных решений

Взгляд
11 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 22:42  |  vz.ru
Разделы

Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

Протесты французов обойдутся экономике в миллиарды долларовФото: Christophe Ena/AP/ТАСС
Не прекращающиеся четыре недели беспорядки во Франции приведут к замедлению французской экономики в два раза в последнем квартале. Ущерб в деньгах может доходить до 10 млрд долларов, если, конечно, беспорядки не растянутся еще на несколько месяцев. Тогда разбегутся не только последние туристы. Кто пострадал, а кто выиграл от всей этой предрождественской истории? Подробности...
Перейти а раздел…

Французский бунт ударит по Евросоюзу

Демонстранты ставят нынешние события в один ряд с ключевыми датами французских бунтовФото: Benoit Tessier/Reuters
Неожиданное восстание «желтых жилетов» лишь подтверждает глубину проблем не Франции, а Европы в целом – большинство населения ключевых стран Европы недовольно как существующим политическим курсом, так и национальными элитами, этот курс проводящими. В ответ на глобализацию поднимается популистская (от слова народ) волна – которая или сметет правящие силы, или погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис. Подробности...
Перейти а раздел…

Солженицын сделал для русских меньше, чем мог бы

Математик, добившийся признания литературой, и сталинский стипендиат, арестованный Смершем прямо на фронтеФото: Владимир Саяпин/ТАСС
Ровно сто лет назад в Кисловодске, находившемся тогда под контролем Добровольческой армии, родился Александр Солженицын – сталинский стипендиат и нобелевский лауреат, предлагавший превратить СССР в русское национальное государство и подороже продать Курильские острова. Для советской власти он был врагом. Но что означает его фигура для современной России? Подробности...
Перейти а раздел…

Какие секреты обнаружит Латвия в «архивах КГБ»

В этом здании раньше и находились те самые архивы, которые были обнародованы, – они принадлежали КГБ Латвийской СССРФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии решено опубликовать так называемые архивы КГБ – и это сразу вызвало в стране немалый ажиотаж. Публика жаждет зрелищ и разоблачений «кровавого советского режима». Что на самом деле они обнаружат в публикуемых документах и почему вместо «ящика Пандоры» будет открыта скорее коробка с рождественскими фейерверками? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

«Солженицын» как пароль для русских

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мне особенно приятно думать, что Солженицын – прожив всю свою длинную и невероятно увлекательную, как его книги, жизнь – так и остался именем вызывающим и раздражающим. Его по-прежнему жарко ненавидят ничтожества. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Почему украинские священники готовы к допросам в СБУ

Сергей Худиев, публицист, богослов
Картина «Гебня вызывает инакомыслящих на беседы» считалась частью советского прошлого – в противостоянии сторонникам «западного пути». Теперь поведение коммунистов воспроизводят «свои» в ходе осуществления западного проекта. Подробности...

Макрон выполнил обещания и разочаровал избирателей

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Требования «желтых жилетов», несмотря на некоторую эклектичность, вполне себе характерный набор левопопулистских предложений, в то время как Макрон, несмотря на членство в социалистическом правительстве, больше тяготеет к правым подходам. Подробности...
    Перейти а раздел…

    За что дерутся украинские депутаты

    Обсуждение: 5 комментариев

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
      Подробности...

      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
      Подробности...
      Обсуждение: 38 комментариев

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Выяснилось, в чем Бутина решила признать свою вину перед США
          Путин заявил о необходимости рассказывать о сталинских репрессиях в школахЗахарова попросила Госдеп прекратить истерику из-за бомбардировщиков в ВенесуэлеПорошенко лишился шансов остаться главой УкраиныРоскосмос рассказал о начале «лунной гонки» с Китаем и США
          В Гусь-Хрустальном разбили мемориальную доску СолженицынуДля иностранцев в России придумали новый вид наказанияМИД отреагировал на угрозы из Киева уничтожить Крымский мостКомандир одного из украинских кораблей отказался давать показания
          Глава СПЧ попросил президента вернуть Сахарову звание ГерояРоссия собралась резко увеличить долю на мировом рынке СПГЛьвовский облсовет объявил год БандерыЭксперт предупредил, что московское метро работает на пределе возможностей

          Главная тема


          Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия

          «масса подозрений»


          Американские СМИ призвали не позволять «украинскому хвосту вилять американской собакой»

          армия и вооружения


          Ракета взорвалась во время нештатной ситуации на полигоне Капустин Яр

          вопрос дня


          Откуда возникло «удостоверение сотрудника Штази» на имя Путина?

          Видео

          «все пошло не так»


          «Гнивший под забором» поезд опозорил Украину

          начало мировой войны


          Британский адмирал задумался о действиях НАТО в случае войны между Россией и Украиной

          эпоха низкой инфляции


          Как будут расти цены в следующем году

          идеолог реформ


          Почему столь циничны слова Чубайса о «неблагодарности олигархам»

          использование феминитивов


          Как феминистки калечат русский язык

          Новая реальность


          Дмитрий Дробницкий: США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

          Украинские хроники


          Андрей Манчук: Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

          «срывает крышу»


          Виталий Лейбин: У нас часто вместо политической полемики возникают руины святой войны

          на ваш взгляд


          Нужна ли России военная база в Венесуэле?

          Коллапс в московском метро требует срочных решений

          Столичное метро явно не справляется с потоком пассажиров   11 декабря 2018, 21:15
          Фото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
          Текст: Антон Крылов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности?

          Сбои в московском метро происходят регулярно – то пассажир на рельсы упадет, то поломка семафора, то еще что-то.

          11 декабря не ехали по графику «зеленая» Замоскворецкая и «фиолетовая» Таганско-Краснопресненская, 7 декабря – свежеоткрытая Солнцевская, 27 ноября – «серая» Серпуховско-Тимирязевская и «красная» Сокольническая, 23 ноября – «синяя» Арбатско-Покровская, ну и так далее.

          То есть перебои в движении – это уже давно не ЧП, а неотъемлемая часть работы Московского метрополитена. Как пробки на московских дорогах или задержки рейсов в московских аэропортах. Неприятно, но бывает.

          И это, разумеется, неправильно. Потому что рельсовый транспорт для того и придуман, чтобы ездить четко по расписанию. Сбои должны быть действительно чрезвычайными происшествиями и происходить от силы несколько раз в год, а не по несколько раз на неделе.

          Конечно, метрополитен не может ничего сделать с падающими, а тем более добровольно прыгающими под поезд пассажирами. То есть может, если поставить между перроном и поездами прозрачные защитные стены с открывающимися дверями, как в некоторых метрополитенах мира. Но это будет стоить очень дорого, и тогда не останется денег ни на строительство новых станций, ни на текущий ремонт старых.

          А вот поломки семафоров и другой электроники – это как раз стопроцентная вина самих метрополитеновцев. Техника должна работать как часы. А если действующие сотрудники не справляются, надо искать других или нанимать дополнительных. Это не такие уж глобальные затраты.

          И уж тем более сотрудники метро выглядят, прямо скажем, позорно, когда винят в сбоях пассажиров – как это произошло во вторник.

          Помнится, когда в римском метро рухнул эскалатор, в результате чего пострадали граждане России, итальянские чиновники тоже винили в произошедшем «пьяных русских фанатов». Тогда СМИ цитировали слова президента Метрогиптранса Николая Шумакова: «любое проявление – заполненный или полузаполненный эскалатор, бегущие, стоящие или прыгающие люди – все системы и узлы эскалаторов должны выдержать любую нагрузку. У нас, в Москве, так оно и есть».

          Теперь оказывается, что, несмотря на нормально работающие эскалаторы, наши поезда не приспособлены для того, чтобы пассажиры придерживали двери. «Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места», – говорится в официальном заявлении пресс-службы метро.

          Кто хотя бы раз ездил в метро в час пик, знает, что поезда стараются ехать максимально быстро. Поэтому двери закрываются вскоре после открытия, все желающие войти никак успевают, из-за чего придерживают закрывающиеся двери, чтобы все-таки проскользнуть в вагон. Виноваты ли в этом пассажиры? Наверное, отчасти виноваты, но очень отчасти. Потому что так делают все и делают давно.

          В том, что поезда из-за этого ломаются и задерживаются, виноваты исключительно сотрудники метрополитена. Привычку пассажиров держать двери можно побороть быстро – поставить сотрудников охраны или полицейских, которые будут вытаскивать из толпы и штрафовать особо активно «препятствующих». Процесс наказания детально освещать в СМИ – и очень скоро люди перестанут держать двери, как они перестали перепрыгивать турникеты. Ну а перенастроить системы контроля, чтобы даже после длительного блокирования двери поезд не ломался – вряд ли принципиальная проблема.

          Поэтому нынешние обвинения в адрес пассажиров смотрятся жалко и просто обозначают нежелание сотрудников метрополитена решить проблему. Впрочем, и их винить тоже можно лишь отчасти – разве что за попытку снять с себя ответственность и переложить ее на пассажиров. Глобальная проблема состоит в том, что московский метрополитен просто не рассчитан на нынешние нагрузки. Но вместо того, чтобы облегчать работу сотрудников подземки, городские власти ее только усложняют.

          Повышение стоимости парковки внутри Садового кольца дополнительно увеличило число людей, которые не ездят в центр на личном автомобиле. Но альтернатив метро не существует. «Центральные диаметры» пока не запущены, хотя увеличить число электричек, которые переходят с Курского на Рижское и с Савеловского на Белорусское направление можно уже сейчас, инфраструктура есть. Также ничто не мешает наконец договориться с РЖД об объединении платежных систем в границах столицы, чтобы, заплатив картой «Тройка», можно было сесть на электричку и потом пересесть на метро, МЦК или автобус.

          Строительство «Большого кольца» также ведется очень неторопливо. К тому же на густонаселенном юго-востоке Москвы станции будут открыты в последнюю очередь, только к 2022 году (это в лучшем случае, сроки открытия новых станций регулярно переносятся).

          Самые загруженные линии (то есть сломавшиеся во вторник Замоскворецкая и Таганско-Краснопресненская) не имеют коротких пересадок на МЦК. Хотя построить дополнительную станцию между «Текстильщиками» и «Волгоградским проспектом» для пересадки на «Угрешскую» технически возможно и сравнительно недорого.

          Из Люберец в Москву строится новая Некрасовская ветка, которая будет пересекаться с Таганско-Краснопресненской на станции Косино, причем этот отрезок будет введен в эксплуатацию раньше, чем полная ветка. Это значит, что очень скоро на Выхино войти в поезд метро будет невозможно. И даже когда Некрасовскую ветку достроят до МЦК, все равно после пересечения с Таганско-Краснопресненской она будет маловостребована, так как не идет в центр. А вопрос продления ее в сторону центра даже не рассматривается, хотя с советских времен есть заделы.

          Действительно, метро – это очень дорогое удовольствие. Но многие крупные города запускают скоростные трамваи – это на порядок дешевле.

          Проложенные вдоль Волгоградского или Рязанского проспектов до Таганской площади скоростные трамвайные линии (в отличие от Некрасовской ветки) смогли бы действительно разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию. Но вопрос строительства новых трамвайных веток даже не рассматривается.

          При этом в рамках реновации на месте пятиэтажек будут построены многоэтажные дома-человейники, что увеличит плотность населения и сделает длинные очереди на вход в метро в час пик будничным явлением для практически всех московских районов.

          Если мэрия Москвы не скорректирует свою транспортную и строительную программы, если на федеральном уровне не будет разработана рабочая, а не декларативная программа по поддержанию регионов и люди будут продолжать ехать на заработки в столицу, то очень скоро Московский метрополитен окончательно перестанет справляться со своей работой, как и другие объекты городской инфраструктуры.

          И в этой ситуации искать виноватых станет уже поздно. Проще будет построить новую столицу в другом месте. А коллапсировавшую Москву оставить как напоминание о том, к чему приводят человеческая жадность и нежелание просчитывать последствия своих действий.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............