Пассажирам метро Москвы объяснили, как сэкономить время в час пик

Пассажиры Московского метрополитена могут значительно экономить время в час пик, занимая обе стороны эскалатора.

«Правильно ли занимать только правую часть эскалатора? Вы удивитесь, но нет. Если занимать обе стороны эскалатора, то на подъем (или спуск) у всех уйдет меньше времени», – говорится в сообщении Московского метрополитена в Instagram.

Работники метро отметили, что люди, находящиеся перед эскалатором, также будут чувствовать себя комфортнее.

Отмечается, что, согласно проведенным исследованиям, тактика «занимать обе стороны эскалатора» может увеличить его пропускную способность почти на треть.