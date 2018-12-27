Бывшего босса якудза и его сообщника повесили в Японии

В Японии повешены 60-летний Кэйдзо Окамото и 67-летний Хироя Суэмори, сообщают СМИ.

Окамото – бывший босс якудза. Он и экс-финансист Суэмори в 1988 году похитили и убили президента инвестиционной компании и его секретаря, захватив у жертв 100 млн иен (более 900 тыс. долларов).

Тела жертв забетонировали в фундаменте строившегося дома, передает ТАСС со ссылкой на NHK.

Это уже 36-я казнь при кабмине Синдзо Абэ.

В юиле в Японии казнили основателя запрещенной в России экстремистской секты «Аум Синрике» Секо Асахару.