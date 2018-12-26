Фальсификацию выборов предложили приравнять к тяжким преступлениям

Представители МВД предложили перевести фальсификацию итогов выборов в разряд тяжких преступлений, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Предлагается ввести в статью Уголовного кодекса об ответственности за фальсификацию избирательных документов дополнительную квалификацию, предполагающий предварительный групповой сговор. Единого мнения по этому поводу нет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Памфилову.

Она добавила, что до сих пор не найдены организаторы нарушений на губернаторских выборах в Приморье 16 сентября. По этому поводу она обратилась к генпрокурору Юрию Чайке.

Ранее глава ЦИК призвала не молчать при виде фальсификаций.