Памфилова обратилась к Чайке из-за нарушений на выборах в Приморье в сентябре

Глава Центризбиркома Элла Памфилова направила обращение генпрокурору Юрию Чайке, попросив взять под контроль расследование нарушений на выборах главы Приморского края в сентябре, которые повлекли за собой отмену второго тура голосования.

Памфилова сообщила на заседании в среду, что направила «обращение генеральному прокурору России с просьбой взять под личный контроль и выявить всех заказчиков и исполнителей, поскольку эта вся ситуация негативным фоном ложилась и на повторные выборы», передает РИА «Новости».

Она заявила также, что правоохранители Приморья халатно и безответственно подошли к расследованию нарушений на выборах в сентябре. Кроме того, заказчики и организаторы нарушений до сих пор не установлены.

«Три месяца прошло. Я очень надеялась, мы очень рассчитывали, что до проведения повторных выборов виновники фальсификаций будут найдены и наказаны», – посетовала глава ЦИК.

При этом соответствующие материалы были переданы избиркомом Приморья в правоохранительные органы еще 20 сентября.

Памфилова указала, что в первую очередь необходимо выявить и наказать заказчиков и организаторов нарушений, а не рядовых членов региональных, территориальных и участковых избиркомов.

Напомним, повторные выборы главы Приморья состоялись 16 декабря.

После обработки 100% протоколов врио губернатора Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов, Андрей Андрейченко – 25,16%, Алексей Тимченко от Партии роста – 5,17%, кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис – 3,8% голосов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Кожемяко победил в «протестном» Приморье.