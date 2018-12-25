В лабораториях США на постсоветском пространстве могли изменять вирусы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможном искусственном изменении вирусов в лабораториях США на территории постсоветского пространства.

По ее словам, летом 2018 года группа российских туристов вернулась из Грузии в тяжелом состоянии – они пострадали от острой кишечной инфекции, передает РИА «Новости».

«Наши ученые выяснили, что это за возбудитель, с которым дети приехали сюда в таком тяжелом состоянии. Оказалось, что такого варианта… не описано и не представлено… Что говорят наши эксперты? Они не исключают возможность искусственного изменения этого штамма», – сказала Попова.

По ее словам, Роспотребнадзор обратился в профильное ведомство Грузии, которое предоставило статистику по данному заболеванию. «Это заболевание в Грузии встречается не так редко, но если в предыдущие три года это были единичные случаи, до 10, то за девять месяцев 2018 года их было 57 случаев, почти половина из них – в Тбилиси», – добавила Попова.

Она также сообщила, что Вашингтон строил планы по созданию биолаборатории в Симферополе наподобие центра имени Ричарда Лугара в Грузии.

В начале октября российский МИД заявлял, что правительственные учреждения США финансируют проводимые в лаборатории Лугара генетические исследования, позже Минобороны России уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии, подробно рассказав о том, какие работы проводят американские специалисты в соседней с Россией стране.

Пентагон отверг эти обвинения, а Грузия обвинила Россию в дискредитации лаборатории им. Лугара и пригласила туда российских специалистов.