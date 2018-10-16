Стало известно о планах США создать биолабораторию в Симферополе

Вашингтон строил планы создать биолабораторию в Симферополе наподобие центра имени Ричарда Лугара в Грузии, заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

«Сегодня на Украине действуют 11 лабораторий США на средства Пентагона. Планировалось также (создание биолаборатории) и в Симферополе», – сказала она, передает ТАСС.

В начале октября российский МИД заявлял, что правительственные учреждения США финансируют проводимые в лаборатории Лугара генетические исследования, позже Минобороны России уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии, подробно рассказав о том, какие работы проводят американские специалисты в соседней с Россией стране.

Пентагон отверг эти обвинения, а Грузия обвинила Россию в дискредитации лаборатории им. Лугара и пригласила туда российских специалистов.