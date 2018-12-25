Стало известно об отмене первого приговора после разъяснений ВС об экстремизме

Президиум Мосгорсуда отменил первый приговор за экстремизм после разъяснений пленума Верховного суда, который советовал внимательнее относиться к такой категории дел.

В пресс-службе суда сообщили, что был отменен приговор «в отношении Евгения Корта, осужденного по ч. 1 ст. 282 УК России»; дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, передает РИА «Новости».

Согласно приговору, Корт опубликовал в соцсети изображение, «которое содержит совокупность психологических и лингвистических признаков унижения нерусских как предствителей национальных (этнических) групп лиц».

Мужчина был приговорен Зеленоградским судом Москвы к году колонии-поселения, но затем апелляционная инстанция заменила наказание штрафом.

Ранее в декабре Госдума приняла закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК. В августе за декриминализацию статьи выступили 50 сообществ соцсети «ВКонтакте» с общей аудиторией более 60 млн пользователей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что смягчение статьи об экстремизме дало результат еще до принятия закона.