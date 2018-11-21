Пранкер Вован объяснил, почему уголовная ответственность ему не грозит

«Ничего нового здесь нет», – заявил газете ВЗГЛЯД пранкер Владимир Кузнецов (Вован), комментируя разъяснения Верховного суда к ст. 138 УК об ответственности за обнародование телефонных разговоров и переписки граждан.

Пранкер пояснил, что уголовная ответственность, согласно данной статье, предусмотрена за незаконный доступ к чужой коммуникации, в частности, за прослушивание телефонных разговоров, а также за их последующее разглашение. Он уточнил, что сам он является непосредственным участником телефонных разговоров и поэтому данная статья на него не распространяется.

«Если вы не являетесь участником телефонных переговоров, а речь идет именно о прослушке, то в таких случаях данная статья действует», – сообщил Кузнецов.

Собеседник подчеркнул, что на деятельность пранкеров распространяется Гражданский кодекс. «Какие-то возмущения в теории возможны: человек, который считает, что его права нарушены, может обратиться в суд с гражданским иском, но уголовных моментов здесь нет», – отметил Кузнецов.

Напомним, Верховный суд (ВС) разъяснил, что обнародование с прямым умыслом переписки или телефонных разговоров граждан является преступлением.

В постановлении ВС, принятом во вторник, говорится, что «по ст. 138 УК РФ подлежат квалификации незаконные действия, нарушающие тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений конкретных лиц, или неопределенного круга лиц, если они совершены с прямым умыслом».

Вован – один из самых известных российских пранкеров. Популярность ему принесли телефонные розыгрыши знаменитостей, а также высокопоставленных зарубежных политиков. Среди самых знаменитых розыгрышей Владимира Кузнецова и его коллеги Алексея Столярова (Вована и Лексуса) звонок главе британского МИДа Борису Джонсону, президенту Украины Петру Порошенко, постпреду США при ООН Никки Хейли.